Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d’Europa
Federica Mogherini, al centro di un’indagine dell’Eppo di Bruxelles sul presunto uso improprio dei fondi destinati alla formazione dei giovani diplomatici europei, si è dimessa da rettrice del Collegio d’Europa. Lo ha comunicato la stessa ex vicepresidente della Commissione Ue ed ex Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in un’email inviata allo staff e agli studenti, successivamente pubblicata anche sul sito della prestigiosa scuola con sede a Bruges. «In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di rettrice del Collegio d’Europa e direttrice dell’Accademia diplomatica dell’Unione europea», ha scritto Mogherini ( indagata assieme a Stefano Sannino e Cesare Zegretti ). 🔗 Leggi su Lettera43.it
