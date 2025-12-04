Mogherini si dimette la mail inviata al Collegio d' Europa |  In linea con il rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti

Xml2.corriere.it | 4 dic 2025

L’ex Alto rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera è accusata di una presunta frode nell’appalto per la  nuova Accademia diplomatica dell’Ue. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

In linea con il rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti

© Xml2.corriere.it - Mogherini si dimette, la mail inviata al Collegio d'Europa: «In linea con il rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti»

