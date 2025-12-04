Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d' Europa dopo l' inchiesta per corruzione | Interrogatorio di 12 ore poi la scarcerazione

Xml2.corriere.it | 4 dic 2025

L’ex Alto rappresentante Ue per la politica estera è accusata di frode nell’appalto per la  nuova Accademia diplomatica dell’Ue. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

mogherini si dimette da rettrice del collegio d europa dopo l inchiesta per corruzione interrogatorio di 12 ore poi la scarcerazione

© Xml2.corriere.it - Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d'Europa dopo l'inchiesta per corruzione | Interrogatorio di 12 ore, poi la scarcerazione

