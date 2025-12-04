Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d' Europa dopo l' inchiesta per corruzione | Interrogatorio di 12 ore poi la scarcerazione

L’ex Alto rappresentante Ue per la politica estera è accusata di frode nell’appalto per la nuova Accademia diplomatica dell’Ue. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d'Europa dopo l'inchiesta per corruzione | Interrogatorio di 12 ore, poi la scarcerazione

Mogherini si dimette, la mail inviata al Collegio d'Europa: «In linea con il rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti» Vai su X

