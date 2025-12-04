Mogherini si dimette | bufera sull’Ue per l’inchiesta sui presunti favoritismi nella formazione diplomatica

Federica Mogherini lascia la guida del Collegio d’Europa dopo il suo coinvolgimento in un’indagine europea su presunti favoritismi nella gestione di un programma di alta formazione diplomatica finanziato dall’Ue. L’ex Alta rappresentante, ora al centro dell’attenzione giudiziaria, ha comunicato la decisione attraverso una nota pubblica definita da molti come un gesto di responsabilità istituzionale. Le dimissioni e la posizione di Mogherini. Nella dichiarazione diffusa nelle ultime ore, Mogherini ha spiegato la scelta con parole che sottolineano la volontà di tutelare la trasparenza delle istituzioni: « In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, ho deciso di dimettermi da rettrice del Collegio d’Europa e da direttrice dell’Accademia diplomatica dell’Ue ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

