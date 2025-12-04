Mogherini si dimette | bufera sull’Ue per l’inchiesta sui presunti favoritismi nella formazione diplomatica
Federica Mogherini lascia la guida del Collegio d’Europa dopo il suo coinvolgimento in un’indagine europea su presunti favoritismi nella gestione di un programma di alta formazione diplomatica finanziato dall’Ue. L’ex Alta rappresentante, ora al centro dell’attenzione giudiziaria, ha comunicato la decisione attraverso una nota pubblica definita da molti come un gesto di responsabilità istituzionale. Le dimissioni e la posizione di Mogherini. Nella dichiarazione diffusa nelle ultime ore, Mogherini ha spiegato la scelta con parole che sottolineano la volontà di tutelare la trasparenza delle istituzioni: « In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, ho deciso di dimettermi da rettrice del Collegio d’Europa e da direttrice dell’Accademia diplomatica dell’Ue ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa. La decisione scritta in una mail diretta a staff e studenti. La Procura Ue: "Al vaglio i verbali. L'esame del materiale raccolto richiederà tempo" #ANSA Vai su X
L’ex Alta rappresentate dell’Ue per gli Affari esteri, Federica Mogherini, è stata fermata e interrogata ieri dalla Procura europea: è indagata in un caso che riguarda fondi milionari vinti dal Collegio d’Europa, l’istituzione che guida dal 2020. Secondo gli inquiren - facebook.com Vai su Facebook
Scandalo diplomatico in Ue, Mogherini fa un passo indietro dopo la bufera e si dimette da rettore del Collegio d'Europa - visionata dall'Ansa inviata allo staff e agli studenti della prestigiosa scuola di ... Segnala affaritaliani.it
Diplomazia-gate in Ue: Mogherini torna libera, Sannino si dimette - Federica Mogherini che rivendica i propri comportamenti: «Massima fiducia ma è stato tutto trasparen ... Si legge su repubblica.it