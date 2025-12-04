Mogherini rassegna le dimissioni dal Collegio d’Europa
L'ex Alto rappresentante Ue: "Decisione in linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho svolto i miei compiti" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Ecco le prime pagine e la rassegna stampa di oggi
Sento alla rassegna stampa un titolo di un giornale di destra (Verità o Giornale?) che definisce Mogherini "la biondina del PD".
