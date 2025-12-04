Mogherini e Sannino liberi Non c’è pericolo di fuga Ma gli appalti li inguaiano

4 dic 2025

Una giornata in guardina, negli uffici della polizia belga, poi il rilascio attorno alla mezzanotte. Per l'ex ministra Federica Mogherini, oggi rettrice del Collegio di Bruges, e l'ambasciatore Stefano Sannino l'impatto con il lato più duro della giustizia è durato una manciata di ore, a partire dall'irruzione della gendarmeria nelle loro abitazioni e nelle perquisizioni chieste dalla Eppo ed eseguite dalla polizia giudiziaria federale del West-Vlaanderen. Dopo dieci ore di interrogatorio «è stata rilasciata senza condizioni, il clima era sereno», spiega l'avvocato di Mogherini, Maria Paola Cherchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

