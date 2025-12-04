Mogherini e Sannino liberi Non c’è pericolo di fuga Ma gli appalti li inguaiano

Una giornata in guardina, negli uffici della polizia belga, poi il rilascio attorno alla mezzanotte. Per l'ex ministra Federica Mogherini, oggi rettrice del Collegio di Bruges, e l'ambasciatore Stefano Sannino l'impatto con il lato più duro della giustizia è durato una manciata di ore, a partire dall'irruzione della gendarmeria nelle loro abitazioni e nelle perquisizioni chieste dalla Eppo ed eseguite dalla polizia giudiziaria federale del West-Vlaanderen. Dopo dieci ore di interrogatorio «è stata rilasciata senza condizioni, il clima era sereno», spiega l'avvocato di Mogherini, Maria Paola Cherchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mogherini e Sannino liberi. "Non c’è pericolo di fuga". Ma gli appalti li inguaiano

