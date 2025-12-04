Mentre la Procura europea (Eppo) è impegnata nelle analisi dei verbali degli interrogatori di Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, i tre indagati nell'inchiesta sui presunti illeciti legati al Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) e al Collegio d'Europa di Bruges, l'ex Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri ha annunciato le sue dimissioni da rettore della prestigiosa scuola belga. La sua decisione è stata resa nota tramite una mail, inviata allo staff e agli studenti dell'istituto. "In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea", ha scritto Mogherini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mogherini annuncia le sue dimissioni dal Collegio d'Europa