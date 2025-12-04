Modric | Storia e reputazione per me dopo il Real c' è subito il Milan

Il croato intervistato dall'ex ct Bilic: "Quando lasci Madrid, ovunque tu vada, è comunque un passo indietro. Però quando pensavo a dove mi sarebbe piaciuto eventualmente giocare, i rossoneri erano sempre al primo posto. Il campionato italiano è competitivo".

Modric: «Andare via dal Real Madrid è un passo indietro, ma il Milan è molto vicino. Ricordo la guerra e mio nonno ucciso» - Il centrocampista rossonero: «Sono cresciuto con il calcio italiano, sono nella mia squadra preferita.

