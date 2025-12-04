Modric e il suo addio al Real Madrid | Un passo indietro la dichiarazione che fa discutere

Serieanews.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric è stato il grande acquisto del Milan, arrivato a parametro zero.Il centrocampista croato si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha generato molte polemiche (Ansa Foto) – SerieAnews C’è un certo tipo di calciatore che sembra fermare il tempo. Non solo perché rallenta il gioco con un tocco, ma perché ogni scelta pesa. E quando uno di questi giocatori decide di cambiare strada, il rumore non finisce presto. L’ eco si sente in Spagna, attraversa le Alpi e riempie le curve di San Siro. È lì che oggi si gioca una partita diversa, fatta di memoria, prospettiva e parole che possono graffiare. 🔗 Leggi su Serieanews.com

modric e il suo addio al real madrid un passo indietro la dichiarazione che fa discutere

© Serieanews.com - Modric e il suo addio al Real Madrid: “Un passo indietro”, la dichiarazione che fa discutere

News recenti che potrebbero piacerti

MILAN - Modric: “Addio al Real Madrid? A volte le cose non vanno come previsto” - Luka Modric a Marca dice la sua: “Dopo il Real Madrid, ovunque tu vada, è un passo indietro. Riporta napolimagazine.com

modric suo addio realModric: «Andare via dal Real Madrid è un passo indietro, ma il Milan è molto vicino. Ricordo la guerra e mio nonno ucciso» - Il centrocampista rossonero: «Sono cresciuto con il calcio italiano, sono nella mia squadra preferita. msn.com scrive

modric suo addio realNon perderti dirette, news e highlights - Dall'addio al Real, "a volte le cose non vanno come previsto", passando per l'approdo in Serie A, in quella ... Segnala sport.sky.it

modric suo addio realModric, la frase sul Milan non passa inosservata: "Dopo il Real Madrid, un passo indietro" - L'addio al Real Madrid, la chiamata del Milan e l'approdo in Italia: Luca Modric ha ripercorso gli ultimi mesi della sua carriera in una lunga intervista rilasciata a Slaven Bilic, ex allenatore della ... Scrive msn.com

Modric e la frase sul Milan che fa rumore: "Ho fatto un passo indietro". A volte le cose... - Il centrocampista rossonero è stato intervistato da Slaven Bilic all'interno del suo podcast, dove ha fatto alcune rivelazioni in merito alla scelta fatta in estate ... Scrive tuttosport.com

modric suo addio realMilan, Modric: "Ecco perché potevo venire solo qui". L'infanzia in guerra e il sogno Real, il croato si confessa - Il play del Milan Modric ripercorre le tappe della sua carriera e tutte le sfide vinte, dalla Premier alla Liga, e spiega la scelta di chiudere in rossonero ... sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Modric Suo Addio Real