Modric e il suo addio al Real Madrid | Un passo indietro la dichiarazione che fa discutere

Luka Modric è stato il grande acquisto del Milan, arrivato a parametro zero.Il centrocampista croato si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha generato molte polemiche (Ansa Foto) – SerieAnews C’è un certo tipo di calciatore che sembra fermare il tempo. Non solo perché rallenta il gioco con un tocco, ma perché ogni scelta pesa. E quando uno di questi giocatori decide di cambiare strada, il rumore non finisce presto. L’ eco si sente in Spagna, attraversa le Alpi e riempie le curve di San Siro. È lì che oggi si gioca una partita diversa, fatta di memoria, prospettiva e parole che possono graffiare. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Modric e il suo addio al Real Madrid: “Un passo indietro”, la dichiarazione che fa discutere

