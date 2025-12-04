Modena Capitale del Volontariato 2026 a Palermo il passaggio di testimone

Modena diventa ufficialmente Capitale italiana del Volontariato 2026. Sabato 6 dicembre, alle ore 11 al Teatro Massimo di Palermo, si tiene la cerimonia di chiusura di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025, quindi il passaggio di testimone a Modena. L’evento si svolge alla presenza del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena Capitale del Volontariato 2026, a Palermo il passaggio di testimone

News recenti che potrebbero piacerti

MODENA CAPITALE DEL VOLONTARIATO 2026 PROVINCIA MODENESE - Aspettando Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, tante iniziative per celebrare la cittadinanza attiva e la solidarietà. Prosegue sul territorio modenese il calendario di even - facebook.com Vai su Facebook

Modena diventa ufficialmente Capitale italiana del Volontariato 2026 - Sabato 6 dicembre, alle ore 11 al Teatro Massimo di Palermo, si tiene la cerimonia di chiusura di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025, quindi il passaggio di testimone a Modena. Secondo sassuolo2000.it

Aspettando Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, tante iniziative per celebrare la cittadinanza attiva e la solidarietà - Aspettando Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, prosegue sul territorio modenese il calendario di eventi aperto lo scorso settembre, il primo giorno di scuola, con don Luigi Ciotti che ha i ... Segnala sassuolo2000.it

Sarà Modena la Capitale italiana del volontariato 2026 - Il 2026, proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come “Anno Internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile“, sarà un anno particolarmente significativo per dare visibilità al ... Come scrive vita.it

Modena sarà la Capitale italiana del volontariato 2026 - Il prossimo anno sarà anche quello in cui Modena raccoglierà il testimone da Palermo quale Capitale ... avvenire.it scrive

Capitale del volontariato: "Un’occasione preziosa, il sociale avrà visibilità" - Il 2026, proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come ’Anno Internazionale dei Volontari per lo Sviluppo Sostenibile’, sarà un ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Modena è la Capitale italiana del volontariato 2026 - I cittadini aiutano le persone con disabilità, i detenuti, i fragili e gli emarginati, con un impegno costante e un alto senso della ... Come scrive iodonna.it