Modella picchiata e minacciata di morte in treno | rimpatriato gambiano
La situazione sarebbe potuta degenerare ulteriormente se la donna non fosse riuscita a utilizzare lo spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Il 26enne gambiano era stato trattenuto al Cpr di Torino su disposizione della Procura di Monza, dopo l'aggressione di cui si era reso responsabile ai danni della giovane modella, sul treno Ponte San Pietro-Milano Porta Garibaldi lo scorso 5 novembre.
Rimpatriato dal Cpr di Torino il giovane gambiano che ha aggredito la modella sul treno nel Milanese
