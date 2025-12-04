Modding team restituisce la modalità multiplayer cancellata di cyberpunk 2077
Il lancio di Cyberpunk 2077 ha sorpreso molti, specialmente per la mancanza di una modalità multiplayer ufficiale. Nonostante le aspettative, lo sviluppo iniziale e la fase post-lancio hanno concentrato l’attenzione sulla correzione dei problemi del gioco, lasciando da parte una caratteristica spesso richiesta dai giocatori: la multiplayer. Negli ultimi tempi, Si è assistito a progressi significativi da parte della community e di alcuni team di modding, che stanno lavorando per portare una vera esperienza multiplayer nel mondo di Night City. la trasformazione del mod multiplayer di cyberpunk 2077. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
