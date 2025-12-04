Mobilità volontaria | firmati i contratti dei primi 20 funzionari vincitori

Sono stati sottoscritti i contratti dei primi 20 vincitori della procedura di mobilità volontaria finalizzata alla copertura di 93 posti di funzionari (si tratta di vari profili) a tempo pieno e indeterminato. I candidati che hanno richiesto un differimento procederanno alla firma del contratto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

