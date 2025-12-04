Mo | Xi ' da Cina 100 milioni di dollari in aiuti per Gaza'

Pechino, 4 dic. (Adnkronos) - La Cina fornirà 100 milioni di dollari in aiuti per contribuire ad alleviare la crisi umanitaria a Gaza e sostenere gli sforzi di ricostruzione. Lo ha annunciato il presidente cinese Xi Jinping durante una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron, dopo il loro incontro a Pechino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Xi, 'da Cina 100 milioni di dollari in aiuti per Gaza'

Scopri altri approfondimenti

La Cina sta vendendo milioni di auto termiche nei Paesi emergenti, visto che la produzione non viene più assorbita localmente: ecco cosa sta accadendo. https://auto.everyeye.it/notizie/cina-scaricando-silenziosamente-tsunami-auto-termiche-paesi-emerge - facebook.com Vai su Facebook

Record vendite in Cina, 34 milioni di auto: la metà sono elettriche ift.tt/YfT547u Vai su X

Vertice in Cina da Xi con Putin e Modi, perché è importante e la teoria della sicurezza - Tutto pronto per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si terrà da 31 agosto al 3 settembre. Segnala tg24.sky.it

Ira di Trump sulla Cina: “Dazi del 100%”. Cancellato l’incontro con Xi Jinping, tonfo di Wall Street - Tornano a spirare i venti di burrasca fra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping dopo la stretta di Pechino sulle ... Come scrive quotidiano.net

Il «resto del mondo» da Xi: perché il vertice in Cina con Putin e Modi è tra i più importanti dell'anno, e cos'è la sua «nuova teoria della sicurezza» - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Si legge su corriere.it

Perché la Cina ha ancora un problema con i bagni pubblici - L’obiettivo era migliorare le condizioni di vita nelle aree rurali e anche dei turisti. Segnala lettera43.it

Xi, Cina primo fattore di crescita e stabilità globale - La Cina è stata "il principale fattore di crescita e stabilizzazione economica" a livello globale negli ultimi anni. Segnala ansa.it

Putin e Xi, dal gasdotto Power of Siberia 2 alla Global Governance: perché i leader di Russia e Cina sono vicini come mai - Tappa importante della visita del presidente Putin in Cina sarà mercoledì 3 settembre, quando parteciperà alla parata militare in Piazza Tienanmen per celebrare la fine della Seconda Guerra Mondiale ... Da ilmessaggero.it