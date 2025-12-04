Mo | Xi ' da Cina 100 milioni di dollari in aiuti per Gaza'
Pechino, 4 dic. (Adnkronos) - La Cina fornirà 100 milioni di dollari in aiuti per contribuire ad alleviare la crisi umanitaria a Gaza e sostenere gli sforzi di ricostruzione. Lo ha annunciato il presidente cinese Xi Jinping durante una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron, dopo il loro incontro a Pechino. 🔗 Leggi su Iltempo.it
