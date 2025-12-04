Mo | Netanyahu nomina Roman Gofman nuovo capo del Mossad'
Tel Aviv, 4 dic. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la nomina del suo consigliere militare, Roman Gofman, a prossimo capo dell'agenzia di intelligence Mossad. L'attuale capo, David Barnea, dovrebbe concludere il suo incarico a giugno, dopo aver completato un mandato di cinque anni. L'ufficio del premier ha dichiarato che "Gofman è un ufficiale altamente qualificato. La sua nomina a consigliere militare del primo ministro nel mezzo della Guerra di Redenzione (nuovo nome ufficiale della guerra israeliana a Gaza) ha dimostrato che possiede eccezionali capacità professionali, a partire dal suo rapido insediamento fino al suo immediato e significativo coinvolgimento nei sette fronti di guerra". 🔗 Leggi su Iltempo.it
