Tel Aviv, 4 dic. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un residente di Ashkelon, nel sud di Israele, con l'accusa di spionaggio a favore dell'Iran. Lo ha reso noto la polizia e lo Shin Bet in una dichiarazione congiunta. Il sospettato, Amir Malka, 37 anni,, attivo da diversi mes, aveva guadagnato diverse migliaia di dollari come risarcimento per le sue presunte attività di spionaggio. È stato arrestato il mese scorso, nell'ambito di un'indagine condotta dagli investigatori del distretto di Gerusalemme e dallo Shin Bet. La polizia non fornisce dettagli sulla natura del presunto spionaggio. Oggi verrà incriminato presso il tribunale distrettuale di Beersheba. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: arrestato israeliano per spionaggio a favore dell'Iran