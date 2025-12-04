Mlacic Inter il giornalista Izak Sucic presenta il nuovo obiettivo di mercato | E’ un difensore che gioca con la palla alto e snello
Inter News 24 Calciomercato Inter, il giornalista croato Izak Sucic presenta il nuovo obiettivo nerazzurro: il difensore centrale diciottenne Branimir Mlacic. L’Inter segue con decisione Branimir Mla?i?, difensore classe 2006 dell’Hajduk, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio croato. Secondo la stampa locale, l’operazione sarebbe molto avanzata e il giocatore avrebbe già espresso il desiderio di trasferirsi in nerazzurro. Il giornalista croato Izak Ante Sucic ha descritto il giovane centrale come un prospetto di grande qualità, ancora in fase di crescita fisica ma già tra i migliori Under 20 del Paese. 🔗 Leggi su Internews24.com
