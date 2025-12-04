U na notizia triste ha raggiunto il mondo dello sport e non solo: Mabel Bocchi, pioniera della pallacanestro femminile italiana e figura poliedrica della cultura e dello spettacolo, si è spenta nella sua casa in Calabria. Aveva 72 anni e con lei se ne va una delle figure più luminose e controcorrente dello sport italiano. Bocchi, infatti, è stata molto più di un’atleta: è stata un’icona di talento, intelligenza fuori dagli schemi e, soprattutto, una donna che ha saputo vivere con una curiosità e un’esuberanza che l’hanno portata ad abbracciare mondi diversissimi, dal campo da gioco alla savana, passando per la televisione e la politica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mix di genio sportivo e scelte personali sfacciate: la storia di Mabel Bocchi è un vero romanzo da leggere tutto d'un fiato