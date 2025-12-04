Misteriosa scomparsa sul Gran Sasso | indizi inquietanti dal camper rimosso oggi

L'Aquila - Le ricerche di Karol Brozek proseguono tra condizioni meteo difficili, nuove analisi tecniche e il lavoro congiunto di soccorritori, Prefettura e autorità polacche. È stato rimosso dall’area di sosta il camper con cui Karol Brozek, cittadino polacco di 44 anni, aveva raggiunto Campo Imperatore prima di scomparire circa quindici giorni fa sul Gran Sasso. L’intervento, affidato a una ditta specializzata su disposizione delle autorità competenti, si inserisce nel quadro degli approfondimenti logistici utili alle indagini. Le ricerche sull’altopiano proseguono senza sosta sotto il coordinamento della Prefettura dell’Aquila, con il coinvolgimento dei tecnici del Soccorso Alpino Abruzzo, del Sagf, dei Vigili del fuoco e delle altre strutture operative impegnate nel dispositivo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Misteriosa scomparsa sul Gran Sasso: indizi inquietanti dal camper rimosso oggi

