Misteriosa scomparsa sul Gran Sasso | indizi inquietanti dal camper rimosso oggi

Abruzzo24ore.tv | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aquila - Le ricerche di Karol Brozek proseguono tra condizioni meteo difficili, nuove analisi tecniche e il lavoro congiunto di soccorritori, Prefettura e autorità polacche. È stato rimosso dall’area di sosta il camper con cui Karol Brozek, cittadino polacco di 44 anni, aveva raggiunto Campo Imperatore prima di scomparire circa quindici giorni fa sul Gran Sasso. L’intervento, affidato a una ditta specializzata su disposizione delle autorità competenti, si inserisce nel quadro degli approfondimenti logistici utili alle indagini. Le ricerche sull’altopiano proseguono senza sosta sotto il coordinamento della Prefettura dell’Aquila, con il coinvolgimento dei tecnici del Soccorso Alpino Abruzzo, del Sagf, dei Vigili del fuoco e delle altre strutture operative impegnate nel dispositivo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

misteriosa scomparsa sul gran sasso indizi inquietanti dal camper rimosso oggi

© Abruzzo24ore.tv - Misteriosa scomparsa sul Gran Sasso: indizi inquietanti dal camper rimosso oggi

Contenuti che potrebbero interessarti

misteriosa scomparsa gran sassoMisteriosa scomparsa sul Gran Sasso: indizi inquietanti dal camper rimosso oggi - Le ricerche di Karol Brozek proseguono tra condizioni meteo difficili, nuove analisi tecniche e il lavoro congiunto di soccorritori, Prefettura ... Da abruzzo24ore.tv

misteriosa scomparsa gran sassoRimosso il camper del disperso sul Gran Sasso,avanti le ricerche - È stato rimosso dall'area di sosta il camper con cui Karol Brozek, il 44enne polacco disperso da circa 15 giorni sul Gran Sasso, aveva raggiunto Campo Imperatore. Riporta msn.com

Proseguono le ricerche del turista polacco disperso sul Gran Sasso - Squadre di soccorso e unità cinofile impegnate nella zona di Monte Aquila, rimosso il camper da Campo Imperatore ... Da it.blastingnews.com

misteriosa scomparsa gran sassoSuo fratello scomparso sul Gran Sasso, lei si affida a un sensitivo che le chiede 75 euro e poi le indica un punto dove cercare: la disperazione di Diana Brozek - Diana Brozek si è affidata a un famoso medium polacco che ha indicato dei punti già battuti dai soccorritori. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Misteriosa Scomparsa Gran Sasso