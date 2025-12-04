Mister Banchieri si presenta | Ho detto sì senza esitare
Era visibilmente contento ieri Simone Banchieri durante la conferenza che lo ha ufficialmente incaricato della guida tecnica del Pontedera. Meno d’un paio d’ore dopo la presentazione era già in campo a dirigere il suo primo allenamento, insieme al vice Moulay Hicham Miftah e al collaboratore tecnico Simone Pietro Fossa, arrivati con lui e andati a completare uno staff che ha visto le riconferme del preparatore atletico Lorenzo Monticelli, del preparatore dei portieri Michele Ribechini e del match analyst Roberto Saglimbeni. "Quando il direttore Taldo mi ha contattato – ha raccontato il neo allenatore granata – non ho esitato a dare la mia disponibilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
