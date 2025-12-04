Era visibilmente contento ieri Simone Banchieri durante la conferenza che lo ha ufficialmente incaricato della guida tecnica del Pontedera. Meno d’un paio d’ore dopo la presentazione era già in campo a dirigere il suo primo allenamento, insieme al vice Moulay Hicham Miftah e al collaboratore tecnico Simone Pietro Fossa, arrivati con lui e andati a completare uno staff che ha visto le riconferme del preparatore atletico Lorenzo Monticelli, del preparatore dei portieri Michele Ribechini e del match analyst Roberto Saglimbeni. "Quando il direttore Taldo mi ha contattato – ha raccontato il neo allenatore granata – non ho esitato a dare la mia disponibilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Banchieri si presenta: "Ho detto sì senza esitare"