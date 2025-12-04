La parabola calcistica di Fabio Miretti si è arricchita di un capitolo inatteso. Rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa, reduce da un infortunio che ne aveva frenato il rientro, il classe 2003 ha ritrovato un ruolo centrale proprio nel momento in cui la stagione bianconera sembrava aver imboccato una curva pericolosa. Con l’arrivo di Luciano Spalletti, la squadra ha ripreso ritmo, identità e fiducia, e insieme a questo nuovo slancio è tornata a brillare anche la luce del giovane centrocampista. Una storia che avrebbe potuto prendere tutt’altra direzione già in estate, quando Miretti era finito in cima ai pensieri del Napoli campione d’Italia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Miretti, dall’estate delle tentazioni al rilancio con Spalletti: la Juventus riscopre il suo jolly