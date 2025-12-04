Mio marito tutte le sere va a dormire in un' altra casa

Gentile dottoressa, le scrivo queste righe con la morte nel cuore, con vergogna e con il terribile timore di essere riconosciuta in quanto non so a quante persone stia accadendo ciò che vivo io. Sposata da più di vent'anni, un figlio di sedici anni che vive con noi. o meglio dovrei dire con me visto che il mio gentile consorte da qualche mese a questa parte prima con la scusa di avere uno spazio di studio e di lavoro poi con la motivazione di rimanere un po' da solo e poi senza sentirsi in dovere di motivare alcunché si ritira per giorni in un appartamentino di proprietà della sua famiglia. È sempre stato un uomo indipendente e spesso viaggia per lavoro e anche io ho un lavoro impegnativo quindi non siamo certo la famigliola sempre unita che fa tutto sempre insieme.

