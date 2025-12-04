Minorenne molestata in carrozza
Ha perso l’opportunità di patteggiare per violenza sessuale su una minorenne 2 anni con la pena sospesa perché doveva partecipare a un percorso di recupero, ma si era reso irreperibile. Ora ha dovuto ripiegare sul processo con il rito abbreviato ma rischia il carcere un 34enne originario del Mali e residente a Cesano Maderno, accusato di avere palpeggiato nel maggio 2022 una 15enne sul treno cercando poi di trascinarla verso il bagno. Ma la ragazzina era riuscita a divincolarsi e raggiungere un’altra carrozza per chiedere aiuto. L’irreperibilità dell’imputato aveva già causato la sospensione del procedimento, arrivato al vaglio della giustizia dopo oltre 2 anni dai fatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
