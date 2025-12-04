Milwaukee piega Detroit ma perde Giannis Davis e Flagg super Miami cade a Dallas

Gazzetta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Antetokounmpo fuori per infortunio all'inizio del match i Bucks battono i Pistons. Denver ok con 52 punti di Murray. I Cavs ko in casa con Portland, successi per Houston e New York. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milwaukee piega detroit ma perde giannis davis e flagg super miami cade a dallas

© Gazzetta.it - Milwaukee piega Detroit ma perde Giannis. Davis e Flagg super, Miami cade a Dallas

Leggi anche questi approfondimenti

milwaukee piega detroit perdeMilwaukee piega Detroit ma perde Giannis. Davis e Flagg super, Miami cade a Dallas - Con Antetokounmpo fuori per infortunio all'inizio del match i Bucks battono i Pistons. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Milwaukee Piega Detroit Perde