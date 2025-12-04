Milwaukee piega Detroit ma perde Giannis Davis e Flagg super Miami cade a Dallas
Con Antetokounmpo fuori per infortunio all'inizio del match i Bucks battono i Pistons. Denver ok con 52 punti di Murray. I Cavs ko in casa con Portland, successi per Houston e New York. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Milwaukee piega Detroit ma perde Giannis. Davis e Flagg super, Miami cade a Dallas - Con Antetokounmpo fuori per infortunio all'inizio del match i Bucks battono i Pistons. Segnala gazzetta.it