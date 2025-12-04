Millie Bobby Brown cambia nome dopo un anno di matrimonio | ecco cosa ha deciso la star di Stranger Things

Un anno dopo il matrimonio con Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown ha ufficialmente cambiato il suo nome. La rivelazione è arrivata in modo inaspettato durante un’intervista per VT insieme al suo collega di Stranger Things Noah Schnapp, dove l’attrice ha svelato di aver adottato il cognome del marito, diventando così Millie Bonnie Bongiovi. Con un tocco di ironia che la contraddistingue, ha scherzato sul fatto che la ripetizione dei suoni le permette ora di farsi chiamare Millie Bon Bon. Il matrimonio tra Brown e Bongiovi, figlio della leggenda rock Jon Bon Jovi, è stato celebrato nel maggio 2024, proprio mentre l’attrice era impegnata nelle riprese della quinta e ultima stagione di Stranger Things. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Millie Bobby Brown cambia nome dopo un anno di matrimonio: ecco cosa ha deciso la star di Stranger Things

Argomenti simili trattati di recente

Millie Bobby Brown non chiede più il permesso di esistere. Dopo anni di critiche su aspetto, voce e modo di parlare, oggi risponde con la sicurezza di una donna che ha smesso di cambiare per compiacere gli altri. Il messaggio è chiaro: non sarai tu a dirmi co - facebook.com Vai su Facebook

Millie Bobby Brown e il rapporto con David Harbour dopo le accuse di molestie: "Con lui mi sentivo al sicuro" Vai su X

Millie Bobby Brown cambia ufficialmente il suo nome - Dopo il matrimonio con Jake Bongiovi, con cui ha accolto la loro prima figlia. Scrive tvserial.it

Millie Bobby Brown cambia nome - L’attrice 21enne, star di "Stranger Things", ha svelato comei chiama adesso ... Secondo amica.it

Storia del nuovo cognome: addio Millie Bobby Brown, oggi l'attrice è Millie Bonnie Bongiovi (come il marito) - Una scelta simbolica che, prima di lei, hanno fatto molte celebrità (Hailey Baldwin chi? Riporta cosmopolitan.com

Stranger Things, Millie Bobby Brown ha denunciato David Horbour? L’attrice interviene e fa chiarezza sul rapporto con il collega di set - Millie Bobby Brown smentisce definitivamente le voci su presunte accuse contro David Harbour e racconta il loro rapporto sul set di Stranger Things. Lo riporta gay.it

Millie Bobby Brown cambia ufficialmente nome - L'attrice di Stranger Things ha rivelato di aver cambiato cognome dopo le nozze con Jake Bongiovi, figlio della rockstar Jon Bon Jovi, celebrate 18 mesi fa. Come scrive msn.com

Millie Bobby Brown e la scelta di non rivelare il nome della figlia: “lo deciderà da sola” - Millie Bobby Brown ha raccontato la sua nuova vita privata e professionale in un’intervista a Vogue, parlando della maternità ... Lo riporta cinematographe.it