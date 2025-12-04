Milinkovic-Savic gigante pararigori | Napoli ai quarti e Juve nel mirino

"> La notte del Maradona parla serbo. Davide Palliggiano, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta l’ennesima prova di forza di Vanja Milinkovic-Savic, ancora decisivo dal dischetto. Come evidenziato dal quotidiano romano, il portiere del Napoli conferma di essere il miglior pararigori della Serie A dal 2024: sei neutralizzati su undici prima della serata, diventati sette dopo aver intercettato il tiro di Luvumbo, il decimo della serie infinita contro il Cagliari. Il Corriere dello Sport, tramite l’analisi di Palliggiano, ricorda come Vanja sia arrivato all’appuntamento con la naturalezza dei giocatori abituati ai momenti decisivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Milinkovic-Savic, gigante pararigori: Napoli ai quarti e Juve nel mirino

