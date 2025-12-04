Milinkovic Savic eroe della Coppa Italia | un rigore da vero cannoniere Il racconto in casa Napoli

Milinkovic Savic e quel rigore calciato ieri in Coppa Italia. Non certamente una novità per lui Il Mattino di Napoli celebra giustamente l’eroe della serata di Coppa Italia al Maradona, quel Milinkovic-Savic che rappresenta un vero incubo per chi si trova ad affrontarlo dagli undici metri. In una notte che rievoca il leggendario racconto di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milinkovic Savic, eroe della Coppa Italia: un rigore da vero cannoniere. Il racconto in casa Napoli

Approfondisci con queste news

Napoli, le pagelle del match vinto ai rigori sul Cagliari: Milinkovic Savic decisivo (in porta e dal dischetto), Vergara titolare di lusso. Milinkovic Savic 7: Spettatore fino all’1-1: infilzato al primo tiro, totalmente incolpevole. Poi, i rigori: segna il suo e para l’ultimo a - facebook.com Vai su Facebook

I 5 portieri che parano e segnano i rigori: Vanja Milinkovic-Savic è il leader Vai su X

VANJA - Napoli-Cagliari, Milinkovic-Savic eroe dei due mondi, le pagelle dei quotidiani sportivi - Di seguito, le pagelle dei quotidiani sportivi sulla prestazione di Vanja Milinkovoc- Si legge su napolimagazine.com

Napoli-Cagliari – Milinkovic-Savic, i voti dei quotidiani lo confermano il migliore - Cagliari, gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia, ha perfino tirato uno dei rigor ... ilnapolionline.com scrive

Milinkovic-Savic decisivo: rigore segnato e parato, voti alti - Savic decisivo: rigore segnato e parato, voti alti Nel passaggio del Napoli ai quarti di Coppa Italia c’è ancora una volta la firma di ... Da forzazzurri.net

Napoli-Cagliari di Coppa Italia: allo spettacolo pensa Milinkovic-Savic, portiere factotum - Una barba nera vola su e giù per chiudere la sfida dei rigori dopo una partita in chiaroscuro, con una ripresa tormentata, avendo concess ... Secondo napoli.repubblica.it

Milinkovic Savic nel post partita: «L’importante è avere passato il turno. E sul mio rigore…» - Vanja Milinkovic Savic, portiere del Napoli, ha parlato nel post partita del match per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Secondo cagliarinews24.com

Milinkovic-Savic è il match winner, le pagelle dei quotidiani: "Eroe dei due mondi" - Le pagelle dei quotidiani hanno elogiato la prestazione di Milinkovic- Lo riporta areanapoli.it