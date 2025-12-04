Miley Cyrus sposa Maxx Morando | i dettagli dell’anello di fidanzamento

Lookdavip.tgcom24.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Miley Cyrus torna a credere nell’amore e lo fa con stile. Sul red carpet della première mondiale di Avatar: Fire and Ash, la popstar ha catalizzato l’attenzione non solo per il vaporoso abito nero, ma soprattutto per un dettaglio impossibile da ignorare: un vistoso anello di fidanzamento all’anulare sinistro. Accanto a lei, sorridente e complice, il fidanzato Maxx Morando, con cui Miley sembra aver trovato la stabilità sentimentale. Un amore lontano dai riflettori. Sul tappeto rosso Miley Cyrus, icona pop e cantante statunitense, ha ritrovato la serenità accanto a Maxx Morando, batterista della band indie rock Liily. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

miley cyrus sposa maxx morando i dettagli dell8217anello di fidanzamento

© Lookdavip.tgcom24.it - Miley Cyrus sposa Maxx Morando: i dettagli dell’anello di fidanzamento

Altre letture consigliate

miley cyrus sposa maxxMiley Cyrus si sposa, la cantante si è fidanzata con Maxx Morando - Nel dicembre del 2018 la Cyrus ha sposato lo storico compagno Liam Hemsworth, dal quale ha divorziato pochi mesi dopo. Riporta novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Miley Cyrus Sposa Maxx