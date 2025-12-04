Miley cyrus e maxx morando fidanzamento e prossimo matrimonio

miley cyrus si prepara alle nozze con maxx morando. Il 2025 si conferma un anno straordinario per miley cyrus, una delle artiste più influenti e versatili del panorama musicale internazionale. La cantante ha recentemente vissuto momenti significativi sia sul piano professionale che personale, culminati con l'annuncio del suo imminente matrimonio con maxx morando. Questa importante novità ha attirato l'attenzione dei media e dei fan di tutto il mondo, soprattutto dopo che la stessa artista è stata vista con un anello di fidanzamento all'anulare, segno di un impegno ufficiale con il partner da quattro anni.

