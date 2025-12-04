Milano sul podio mondiale degli abbonati a OnlyFans | è la terza città dopo Atlanta e Orlando Quanto hanno speso i milanesi in contenuti hot

Milano da anni macina primati: capitale economica del Paese, regno della moda, polo dell’innovazione, città dove il portafoglio circola veloce. Ma ora scopriamo che il capoluogo lombardo eccelle anche in un settore decisamente meno istituzionale: quello degli abbonamenti a OnlyFans, la piattaforma diventata sinonimo di contenuti hot, pur essendo nata, in teoria, come semplice spazio per creator in abbonamento. A svelare il nuovo primato meneghino è OnlyGuider, motore di ricerca e società di analisi specializzata nell’economia digitale, che ha pubblicato la ricerca “OnlyFans Wrapped 2025”, una sorta di riassunto dell’anno sulla scorta di quelli della piattaforma musicale Spotify. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

È imbattibile nel ciclocross, sa vincere Milano-Sanremo, E3 Saxo Classic e Parigi-Roubaix salendo sul podio della Ronde nel giro di tre settimane, conquistare una tappa al Tour e partecipare a lunghe fughe nei giorni successivi, ritrovare il successo dopo un - facebook.com Vai su Facebook

Milano sul podio mondiale degli abbonati a OnlyFans: è la terza città dopo Atlanta e Orlando. Quanto hanno speso i milanesi in contenuti hot - Secondo una ricerca di OnlyGuider, nel 2025 i milanesi hanno speso più di 58 milioni di dollari, cioè in media 36,5 euro a testa ... Segnala open.online

Milano sul podio mondiale… degli utenti di OnlyFans - La Milano dei record ne ha appena centrato uno davvero insolito: secondo una ricerca internazionale, il capoluogo lombardo è terzo al mondo per soldi ... Secondo ilnotiziario.net