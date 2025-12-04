Milano espulso dall’Italia il 26enne che ha aggredito la modella brasiliana a calci e pugni sul treno
Cittadino gambiano di 26 anni rimpatriato dopo una violenta aggressione su un treno regionale tra Carnate-Usmate e Arcore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il rimpatrio è avvenuto il 2 dicembre, con un volo partito da Milano Malpensa e diretto a Banjul, in Gambia, scortato da personale della Polizia di Stato. Espulso il 26enne gambiano protagonista di una brutale aggressione in treno in Brianza. Vittima una modell - facebook.com Vai su Facebook
