Milano e l’Inchiesta sui Marchi di Moda | Un’Analisi sul Caporalato nel Settore Fashion

La Procura di Milano approfondisce le indagini sul caporalato nel settore della moda, coinvolgendo prestigiosi marchi come Gucci e Prada.

Caporalato nella moda: sotto inchiesta 13 marchi del lusso - La Procura di Milano richiede gli atti sulla catena di appalti e subappalti: coinvolti brand italiani e internazionali ... Da altarimini.it

Caporalato nella moda, altri 13 brand nell’inchiesta: carabinieri da Prada, Gucci, D&G e Versace - La procura di Milano indaga sulla filiera: richiesti documenti su appalti e subappalti ... Lo riporta msn.com

Inchieste sul caporalato, pm chiede atti a 13 marchi di moda - Il pm di Milano Paolo Storari, che sta indagando sul fenomeno del caporalato nel mondo della moda ma non solo, ha chiesto, con un'attività dei carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro, ad altri 13 gr ... Si legge su ansa.it