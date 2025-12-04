Milano-Cortina | la fiamma Olimpica torna in Italia Chi sono i tedofori che porteranno la torcia video
La Fiamma olimpica torna in Italia. Quasi venti anni dopo Torino 2006, il simbolo a cinque cerchi illumina il nostro Paese con il significato universale che lo ammanta, segnando un passaggio fondamentale nel conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. Alle 18 la fiamma è attesa al Quirinale, presso la Vetrata del Cortile d’onore, dove verrà accolta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma la c erimonia di consegna della Fiamma olimpica è stata ospitata nello stadio Panathinaiko di Atene, in Grecia: i marmi solenni dell’impianto ellittico – custodi della tradizione dei Giochi Olimpici e del messaggio fondante che li connotano – fatto da sfondo al rituale hanno passaggio dalla fiaccola nelle mani del presidente della Fondazione MICO 2026, Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia di consegna della Fiamma olimpica ad Atene Vai su X
Samsung. . Con @amedeo_bagnis_oly, l’atmosfera unica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 è già nell’aria. L’attesa sta per finire: commenta con #OpenAlwaysWins per farci sapere come seguirai i Giochi: a casa, a bordo pista, da solo o in com - facebook.com Vai su Facebook
La fiamma olimpica sbarca in Italia: parte il cammino verso Milano Cortina 2026 - La fiamma olimpica arriva in Italia, segnando l’inizio del conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. Come scrive 361magazine.com
Milano Cortina 2026, consegna della fiamma olimpica ad Atene - Dopo il trasferimento a Roma, il 6 dicembre partirà la staffetta italiana: 12. Segnala tg24.sky.it
Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica arriva dall’Acropoli: parte la staffetta. Il video - La fiamma olimpica per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026 è stata ufficialmente consegnata presidente del CONI, Giovanni Malagò, nello storico stadio Panathinaiko di Atene, luogo delle prime ... Lo riporta tg.la7.it
Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica in viaggio verso Roma - La fiamma olimpica per i Giochi invernali di Milano- Si legge su msn.com
Milano-Cortina 2026, la consegna della fiamma olimpica all'Italia - L’arrivo della fiaccola nello stadio è stato impreziosito dalla presenza di due tedofori d’eccezione, gli olimpionici tricolore Jasmine Paolini (tennis) e Filippo Ganna (ciclismo) ... Si legge su msn.com
Paolini accompagna la Fiamma Olimpica in Italia: “Spero che la Torcia porti i valori dello sport ovunque - Italiani | L'azzurra è a Atene insieme a Malagò e il ciclista Filippo Ganna. Si legge su ubitennis.com