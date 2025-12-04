La Fiamma olimpica torna in Italia. Quasi venti anni dopo Torino 2006, il simbolo a cinque cerchi illumina il nostro Paese con il significato universale che lo ammanta, segnando un passaggio fondamentale nel conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. Alle 18 la fiamma è attesa al Quirinale, presso la Vetrata del Cortile d’onore, dove verrà accolta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma la c erimonia di consegna della Fiamma olimpica è stata ospitata nello stadio Panathinaiko di Atene, in Grecia: i marmi solenni dell’impianto ellittico – custodi della tradizione dei Giochi Olimpici e del messaggio fondante che li connotano – fatto da sfondo al rituale hanno passaggio dalla fiaccola nelle mani del presidente della Fondazione MICO 2026, Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano-Cortina: la fiamma Olimpica torna in Italia. Chi sono i tedofori che porteranno la torcia (video)