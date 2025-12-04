Milano-Cortina | Fiamma olimpica consegnata a Mattarella

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - La lanterna contenente la Fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è stata consegnata alla Vetrata affacciata sul cortile d'onore del Quirinale al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, e dalla tedofora Jasmine Paolini. Presenti il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, e l'amministratore delegato della Fondazione dei Giochi, Andrea Varnier. Domani mattina, in una cerimonia in programma alle 11, verrà acceso il braciere, dal quale verrà poi accesa la fiaccola che inizierà il suo viaggio in Italia fino all'inaugurazione dei Giochi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: Fiamma olimpica consegnata a Mattarella

Argomenti simili trattati di recente

MILANO CORTINA | Ad Atene, nello stadio Panathinaiko, si è tenuta la cerimonia della consegna della fiaccola per i Giochi Invernali. LE FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/sport/speciali/milano_cortina_2026/2025/12/04/ad-atene-la-cerimonia- - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia di consegna della Fiamma olimpica ad Atene Vai su X

La fiamma olimpica di MIlano-Cortina è sbarcata a Fiumicino: ora è attesa da Mattarella al Quirinale - Ad accompagnare la fiaccola dei prossimi Giochi invernali nel volo partito da Atene la tedofora Jasmine Paolini: tutti i dettagli ... Come scrive corrieredellosport.it

Milano-Cortina, la fiamma olimpica è arrivata in Italia: ora la consegna a Mattarella al Quirinale - La torcia è giunta a Roma a bordo del volo Ita siglato "Ciro Ferrara" proveniente da Atene dove la mattina di giovedì 4 si è tenuta la cerimonia di accensione del braciere ... Si legge su tuttosport.com

Milano-Cortina 2026, Jasmine Paolini in Italia con la fiamma olimpica: l’emozione della campionessa azzurra - La tennista azzurra è scesa dall'aereo che ha portato la fiamma da Atene a Roma, assieme al presidente della Fondazione Milano- Da sportal.it

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica è arrivata a Roma: la diretta, tra poco sarà consegnata a Mattarella al Quirinale - Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. Segnala leggo.it

Milano-Cortina 2026: la Fiamma olimpica è in volo verso l'Italia - Parte ufficialmente il conto alla rovescia per i Giochi invernali. Segnala rainews.it

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica in Italia: cerimonia al Quirinale – La diretta - 10, a bordo di un volo ITA Airways partito da Atene e atterrato a Fiumicino, la fiamma olimpica consegnata dalla Grecia al nostro paese in vista dei Giochi di Mil ... Da msn.com