Milano-Cortina | fiamma olimpica arriva al Quirinale Malagò aspettative alte

E adesso tocca a noi per davvero. Vent'anni dopo Torino 2006, la fiamma olimpica passa nuovamente nelle mani dell'Italia, pronta a ospitare a febbraio i Giochi di Milano-Cortina, i primi diffusi su un territorio così esteso, un'edizione molto attesa che segna il ritorno delle Olimpiadi Invernali in Europa, culla degli sport della neve, dopo due edizioni in Asia tra PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Dopo l'accensione del sacro fuoco ad Olimpia dello scorso 26 novembre, la staffetta greca si è conclusa ad Atene con il passaggio di consegne alla delegazione di Milano-Cortina, nello specifico al presidente Giovanni Malagò che più di chiunque altro ha creduto in questa sfida nel lontano 2019, anno dell'assegnazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: fiamma olimpica arriva al Quirinale, Malagò "aspettative alte"

