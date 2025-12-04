Milano-Cortina arrivata al Quirinale da Mattarella fiaccola olimpica

Roma, 4 dic. (askanews) – La fiaccola olimpica è arrivata al Quirinale scortata dai Corazzieri in motocicletta. A portare la lanterna con il fuoco olimpico è stata Jasmine Paolini insieme al presidente del comitato Milano-Cortina Giovanni Malagò. Nel cortile d’onore del Quirinale insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci sono il presidente del Coni Bonfiglio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala. La fiaccola resterà questa notte al Quirinale e domani si svolgerà nella piazza davanti il palazzo presidenziale la cerimonia ufficiale. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

