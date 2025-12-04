Milano-Cortina 2026 Paolini | Portare fiamma olimpica in Italia onore e privilegio
“Per me portare la fiamma olimpica in Italia sicuramente è un onore e un privilegio, mi sento veramente fortunata di avere questa opportunità. Credo che questa occasione sia veramente importantissima per un atleta, sono contenta che mi sia stata data, spero di godermela al massimo”. Lo ha detto a LaPresse Jasmine Paolini parlando all’Ambasciata d’Italia ad Atene a margine del ricevimento riservato alla delegazione italiana in vista della cerimonia di consegna della fiamma olimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026 in programma giovedì 4 dicembre allo stadio Panathinaiko nella capitale greca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
