Milano-Cortina 2026 Malagò ad Atene | Quando entri qui sei dentro la storia

“Quando entri qui, in qualche modo sei dentro la storia”. Così il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò, allo stadio Panathinaiko di Atene margine della cerimonia di consegna della fiamma olimpica da parte del Comitato Olimpico greco. “Sessantacinque anni dopo l’esperienza delle Olimpiadi di Roma 1960, con Milano-Cortina puntiamo a far rivivere ancora quel vibrante spirito italiano, con cui ispireremo e uniremo il Paese e il Mondo per celebrare i preziosi valori olimpici: eccellenza, amicizia, rispetto”, ha aggiunto il presidente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Malagò ad Atene: "Quando entri qui, sei dentro la storia"

Approfondisci con queste news

Paltrinieri è il primo tedoforo di Milano-Cortina: “Amo lo sci, Tomba un idolo” Vai su X

Tgr Rai Lombardia. . Non solo sport ai Giochi di Milano Cortina 2026, ma anche molti appuntamenti dedicati alla cultura. Ecco quelli che sono imperdibili - facebook.com Vai su Facebook

Milano-Cortina 2026, Malagò ad Atene: "Quando entri qui, sei dentro la storia" - Così il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò, ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Milano-Cortina: ad Atene la cerimonia di consegna della fiaccola - Ganna: 'Tremava la mano a portare fiaccola olimpica' (ANSA) ... Da ansa.it

Milano-Cortina, Malagò a Atene: 'Sarà una incredibile avventura' - Cortina è la prima edizione dei Giochi assegnata a più di una città e sarà ospitata da diverse regioni e culture unite dalla loro passione e dalle loro profonde radici negli sport invernali", ... Si legge su ansa.it

Milano Cortina 2026, tutte le novità: dall'accensione della torcia spostata al viaggio della Fiamma, alla sicurezza cibernetica - Manca sempre meno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il grande evento che unisce sport, condivisione e divertimento. Come scrive ilgazzettino.it

Milano Cortina 2026, si parla già di legacy - Il grande evento è occasione per valorizzare l’identità italiana, rafforzare l'economia e trasformare le Olimpiadi in motore continuo. Segnala guidaviaggi.it

Milano-Cortina 2026, si è accesa la fiamma. Saldini: “Le infrastrutture sono la vera eredità” - Il commissario ad di Simico illustra i progetti paralimpici: “L’accessibilità guida ogni intervento”. Segnala affaritaliani.it