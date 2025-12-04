Milano-Cortina 2026 la fiamma olimpica giunge a Roma e comincia il suo viaggio magico in Italia

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 compie il primo passo del suo viaggio italiano. Dopo la cerimonia di consegna nello storico stadio Panathinaiko di Atene, il sacro fuoco ha preso il volo verso Roma, dove resterà per i primi eventi ufficiali prima di iniziare il suo cammino verso Milano, attesa per la cerimonia di apertura del 6 febbraio 2026. A inaugurare la staffetta sarà Gregorio Paltrinieri, che accenderà di emozione le strade della Capitale dopo la cerimonia al Quirinal e. Dalla Grecia all’Italia. La mattinata ad Atene ha chiuso nove giorni di staffetta ellenica, un percorso lungo duemila chilometri, attraversato da 450 tedofori. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica giunge a Roma e comincia il suo viaggio magico in Italia

