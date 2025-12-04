Milano-Cortina 2026 la fiamma olimpica è arrivata in Italia

Milano-Cortina 2026, l'arrivo in Italia della fiamma olimpica E' arrivata in Italia poco dopo le 17.10, a bordo di un volo ITA Airways partito da Atene e atterrato a Fiumicino, la fiamma olimpica consegnata dalla Grecia al nostro paese in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026. La fiamma, custodita da quattro apposite lanterne, verrà trasportata adesso al Quirinale, presso la Vetrata del Cortile d'onore. Ad accoglierla il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che riceverà la delegazione italiana composta tra gli altri dal presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio, dai sindaci di Milano e Cortina Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi e da Jasmine Paolini, già protagonista in qualità di tedoforo nella cerimonia di consegna della torcia svolta questa mattina allo stadio Panathinaikos di Atene

