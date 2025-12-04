Milano-Cortina 2026 la fiamma olimpica arriva a Roma | il video in DIRETTA

Gazzetta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la cerimonia ad Atene, la fiamma olimpica arriva in Italia, dove farà un lungo viaggio da Roma a Milano (attesa per il 6 febbraio) passando attraverso 60 città diverse accompagnata da 10.001 tedofori. Guarda il suo arrivo a Fiumicino e il trasferimento al Quirinale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

