Milano-Cortina 2026 la fiamma olimpica arriva a Roma | il video in DIRETTA

Dopo la cerimonia ad Atene, la fiamma olimpica arriva in Italia, dove farà un lungo viaggio da Roma a Milano (attesa per il 6 febbraio) passando attraverso 60 città diverse accompagnata da 10.001 tedofori. Guarda il suo arrivo a Fiumicino e il trasferimento al Quirinale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica arriva a Roma: il video in DIRETTA

Altre letture consigliate

Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia di consegna della Fiamma olimpica ad Atene Vai su X

Samsung. . Con @amedeo_bagnis_oly, l’atmosfera unica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 è già nell’aria. L’attesa sta per finire: commenta con #OpenAlwaysWins per farci sapere come seguirai i Giochi: a casa, a bordo pista, da solo o in com - facebook.com Vai su Facebook

Frecce Tricolori sorvolano Roma per la fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026 - Il cielo di Roma si vestirà di tricolore domani, venerdì 5 dicembre, grazie al passaggio delle Frecce Tricolori. Si legge su msn.com

Atene consegna la Fiamma olimpica: Milano-Cortina accoglie il simbolo dei Giochi - La cerimonia nel magnifico stadio Panathinaiko, dove nacquero le Olimpiadi moderne. Scrive laprovinciadivarese.it

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica in viaggio verso Roma - Cortina è stata formalmente consegnata agli organizzatori italiani ad Atene, dove quasi 130 anni fa si tennero le prime Olimpiadi moderne. Da msn.com

Ganna tedoforo della fiamma olimpica di Milano Cortina: “Una grande emozione” - Con queste parole rilasciate alle agenzie Filippo Ganna ha raccontato l’emozione di essere stato, questa mat ... Lo riporta ecorisveglio.it

Milano-Cortina 2026, Paolini: "Portare fiamma olimpica in Italia onore e privilegio" - "Per me portare la fiamma olimpica in Italia sicuramente è un onore e un privilegio, mi sento veramente fortunata di avere questa opportunità. Lo riporta msn.com

Milano Cortina 2026, oggi l'arrivo della fiamma olimpica in Italia - Ad accoglierla il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... Come scrive msn.com