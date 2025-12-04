Milano Cortina 2026 la fiamma consegnata all’Italia | Paolini e Ganna tedofori

Jasmine Paolini e Filippo Ganna sono tra i protagonisti della cerimonia di consegna della fiamma olimpica in corso ad Atene allo stadio Panathinaiko in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La tennista e il ciclista sono stati tra gli ultimi tedofori all’interno dello stadio prima dell’accensione della fiamma sul tripode. E’ stato proprio Ganna a consegnare la torcia alla pallanuotista greca Elena Xenaki, accompagnata delle sue compagne di nazionale, che ha concluso ufficialmente la staffetta ellenica, durata nove giorni. Alla cerimonia sono presenti tra gli altri presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano Cortina 2026, la fiamma consegnata all’Italia: Paolini e Ganna tedofori

