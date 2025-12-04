Milano Cortina 2026 il viaggio della fiamma | Jasmine Paolini Filippo Ganna e tutti gli altri tedofori fino al 6 febbraio

La Fondazione Milano Cortina 2026 annuncia di giorno in giorno i tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo viaggio simbolico verso i Giochi Invernali Secondo un'anticipazione sarà il nuotatore a fare i primi metri della staffetta che avrà fra i protagonisti il cestista Achille Polonara Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Milano Cortina 2026, il viaggio della fiamma: Jasmine Paolini, Filippo Ganna e tutti gli altri tedofori fino al 6 febbraio

