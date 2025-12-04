Milano Cortina 2026 il viaggio della fiamma | Jasmine Paolini Filippo Ganna e tutti gli altri tedofori fino al 6 febbraio

Vanityfair.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Milano Cortina 2026 annuncia di giorno in giorno i tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo viaggio simbolico verso i Giochi Invernali Secondo un'anticipazione sarà il nuotatore a fare i primi metri della staffetta che avrà fra i protagonisti il cestista Achille Polonara Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

milano cortina 2026 il viaggio della fiamma jasmine paolini filippo ganna e tutti gli altri tedofori fino al 6 febbraio

© Vanityfair.it - Milano Cortina 2026, il viaggio della fiamma: Jasmine Paolini, Filippo Ganna e tutti gli altri tedofori fino al 6 febbraio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milano cortina 2026 viaggioMilano-Cortina 2026, prosegue il viaggio della fiamma olimpica: anche Ibrahimovic, Inzaghi e Ranocchia tra i tedofori - Il 26 novembre, da Olimpia, in Grecia, è partito il Grande Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 che oggi ha fatto tappa a Roma, città dalla quale sabato partirà verso tutte le 110 prov ... Si legge su msn.com

milano cortina 2026 viaggioOlimpiadi Milano Cortina 2026, il percorso della fiamma olimpica e chi sono i tedofori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, il percorso della fiamma olimpica e chi sono i tedofori ... Lo riporta tg24.sky.it

milano cortina 2026 viaggioMilano-Cortina 2026, la fiamma olimpica in viaggio verso Roma - Cortina è stata formalmente consegnata agli organizzatori italiani ad Atene, ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

milano cortina 2026 viaggioEni realizza il vodcast “Sfide che uniscono”, segnando una nuova tappa nel viaggio verso Milano Cortina 2026 - Il progetto è stato sviluppato da EY+MC SAATCHI che ha curato la creatività e la comunicazione integrata. Come scrive engage.it

milano cortina 2026 viaggioMilano-Cortina 2026: Andrea Ranocchia teodoforo dei giochi olimpici invernali - Un viaggio che è già partito con il primo percorso in Grecia e la consegna del fuoco sacro al comitato organizzativo dei giochi. Si legge su assisisport.it

Milano-Cortina: il viaggio dei tedofori reggiani con la Fiamma Olimpica. VIDEO - Nei giorni scorsi sono arrivate le convocazioni ufficiali alle persone selezionate per il viaggio della Fiamma Olimpica in ... Lo riporta reggionline.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina 2026 Viaggio