Milano-Cortina 2026 il sindaco Sala | Non vediamo l' ora di accogliere i visitatori e a goderci le gare

“L’emozione è grande perchè qui capisci il senso di una storia e delle tradizioni di un evento unico come le Olimpiadi. Io sono figlio di Expo, che è una cosa diversa, ma l’atmosfera che c’è intorno alle Olimpiadi è anche questa fratellanza tra popoli, che non è retorica, è molto importante. Prepariamoci in queste ultime settimane, non vediamo l’ora da un lato di ospitare i tanti visitatori che verranno a Milano, e dall’altro goderci un po’ noi le gare che ci saranno in città, io poi cercherò di prendermi il tempo per vedere anche qualche gara in montagna”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di consegna della fiamma olimpica allo stadio Panathinaiko di Atene in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, il sindaco Sala: "Non vediamo l'ora di accogliere i visitatori e a goderci le gare"

