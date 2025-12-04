Milano Cortina 2026 fiamma olimpica accolta oggi in Italia da Mattarella

(Adnkronos) – Oggi, giovedì 4 dicembre, la fiamma olimpica torna in Italia. Vent’anni dopo Torino 2006, il simbolo a cinque cerchi illumina il Paese con il suo significato universale, segnando un passaggio fondamentale nel countdown verso Milano Cortina 2026. La cerimonia di consegna della fiamma olimpica è stata ospitata nello stadio Panathinaiko di Atene, in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano Cortina 2026, fiamma olimpica accolta oggi in Italia da Mattarella

