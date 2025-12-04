Milano carabinieri alpini e polizia suonano per i bambini ricoverati alla De Marchi
Un pomeriggio di musica e sorrisi ha scaldato la via della clinica De Marchi di Milano, dove le fanfare della brigata alpina Taurinense, dei Carabinieri e della Polizia Locale hanno suonato per i piccoli pazienti ricoverati. Ad accompagnare l’esibizione, la voce inconfondibile di Giorgio Vanni, interprete delle sigle più amate dai bambini, da Pokémon a Dragon Ball. Un momento di spensieratezza e allegria, regalato ai bambini ricoverati e alle loro famiglie in vista del Natale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
