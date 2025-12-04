Milano capitale mondiale di abbonati a OnlyFans | è la terza città dopo Atlanta e Orlando

Milano è la terza città al mondo per abbonati a OnlyFans: è quanto emerge dalla ricerca OnlyFans Wrapped 2025 curata dalla società di analisi OnlyGuider. Secondo i numeri raccolti dal sito specializzato, al primo posto si piazza Atlanta seguita da Orlando. Al terzo, per l’appunto, troviamo Milano dove, nel 2025, si sono spesi 423.256 dollari ogni 10mila abitanti, circa 365mila euro. Una spesa di 58 milioni di dollari se rapportata all’intera popolazione. La spesa, inoltre, è aumentata del 20% rispetto all’anno precedente. In generale, l’Italia è il Paese in cui la spesa per i servizi della piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento è cresciuta più velocemente (+24,48%) al pari con la Spagna. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Milano capitale mondiale di abbonati a OnlyFans: è la terza città dopo Atlanta e Orlando

