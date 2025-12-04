Milano-Bologna troppo lontane Vince l’amicizia

Moroni Non ci siamo. Se i trasporti, insieme a scuola e sanità, sono i cardini del servizio pubblico di uno stato ‘’civile e progredito’’, come dovrebbe essere il nostro, allora qualcuno ha capito male. Nelle scorse settimane è tornato in Italia per impegni personali un carissimo amico piacentino, che vive da alcuni anni in Tunisia. Volo da Tunisi che atterra a Bologna alle 22.00. Ci chiama preoccupato in quanto, dopo una verifica su Internet: ultimo treno che parte da Bologna verso Milano (con fermata a Piacenza ) alle 22,20. Impossibile prenderlo. Il successivo c’è (udite!!!) alle 5.30 della mattina dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it