Milano banlieue titolare di negozio di elettronica accoltellato rapinato e rinchiuso in sgabuzzino da 27enne peruviano in via Mecenate - VIDEO

Il 27enne ha accoltellato il negoziante alla schiena e al torace, sottraendogli poi l'incasso (pari circa a 10mila euro), rinchiudendolo infine in uno sgabuzzino per impedirgli di chiedere aiuto Una coltellata alla schiena e una al torace. Poi il sequestro in uno sgabuzzino, per impedirgli di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, titolare di negozio di elettronica accoltellato, rapinato e rinchiuso in sgabuzzino da 27enne peruviano in via Mecenate - VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

Milano, giovane violentata in centro, denunciato un 22enne Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Accoltella il titolare durante rapina (per 10mila euro) e lo sequestra nel negozio: arrestato - L'uomo, 27 anni, ora in carcere per tentato omicidio, ha ferito e rinchiuso il titolare nello sgabuzzino: l'allarme dato da alcuni commercianti vicino ... Lo riporta milanotoday.it

Milano, rapina con accoltellamento nel negozio di telefonia: arrestato dopo mesi di indagini - In manette un 27enne peruviano che aveva aggredito alle spalle un connazionale all’orario di chiusura, chiudendolo poi sanguinante nello sgabuzzino. msn.com scrive

Busto Arsizio, ucciso a coltellate Davide Gorla, titolare di un negozio di penne di lusso. Caccia all'assassino in fuga - Il titolare di un negozio di penne di alto valore nel centro di Busto Arsizio (Varese), Davide Gorla, 65 anni, è stato ucciso a coltellate nel tardo pomeriggio di mercoledì. milano.corriere.it scrive