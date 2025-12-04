Milanesi Cisl Fp | accordo storico per i dipendenti del Comune di Cortona

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Con la firma dell’accordo decentrato 2025 tra l’Amministrazione comunale e le rappresentanze sindacali, prende forma un contratto che potremmo definire storico. Un “Nuovo modello di contrattazione”, che dovrebbe essere utilizzato anche su altri tavoli di trattativa. Un risultato che non ha precedenti nella memoria contrattuale dell’ente e che la Cisl Funzione Pubblica rivendica con grande soddisfazione come frutto di un lavoro serio, pragmatico e condiviso. “Abbiamo scelto la via del dialogo – afferma Maurizio Milanesi, segretario provinciale Cisl Funzione Pubblica –, della costruzione e della concretezza, ottenendo un risultato che non è solo economico ma soprattutto organizzativo e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Milanesi Cisl Fp: accordo storico per i dipendenti del Comune di Cortona

